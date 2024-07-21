بينها كيت ميدلتون.. ديلى ميل البريطانية: التحقيقات تكشف لائحة أسماء بحث عنها مُطلق النار على ترامب

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مطلق النيران على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، سبق وبحث عن كيت ميدلتون أميرة ويلز، عبر الإنترنت، قبل محاولته قتل الرئيس السابق والمرشح الرئاسي ترامب.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن توماس ماثيو كروكس، مطلق النيران على ترامب، قام بتنزيل صور كيت ميدلتون، الملكة المستقبلية لبريطانيا، على هاتفه، حسب ما عرضه تحليل مكتب التحقيقات الفيدرالي لهاتفيه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة الأمريكية اكتشفت تعلق كروكس الواضح بالعائلة المالكة البريطانية، وذلك بعد تفتيش منزله ومصادرة أجهزته الإلكترونية في أعقاب هجومه على دونالد ترامب، خلال مؤتمره في ولاية بنسلفانيا.

وأوضح أن كروكس (20 عامًا)، كان لديه صور لأميرة ويلز على هاتفه، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، وكان كروكس يبحث عن معلومات حول كيت ميدلتون، الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا، بالإضافة إلى البحث عن دونالد ترامب، والرئيس جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعى العام الأمريكي ميريك جارلاند.

ولم يتضح سبب بحث كروكس عن كيت ميدلتون، وهى الشخصية غير الأمريكية الوحيدة في مجموعة الأشخاص الذين عثرت الشرطة عليهم في سجل بحثه على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI رفض التعليق، كما أن قصر كنسينجتون في لندن رفض التعليق أيضًا، وأكدت الصحيفة أن أفراد العائلة المالكة لا يعلقون أبدًا على المسائل الأمنية.

وفى السياق، لم تقم أميرة ويلز بظهور علني إلا بشكل محدود هذا العام حيث تتلقى العلاج من السرطان، كما لا يوجد أي دليل على أن كروكس كان يخطط للسفر إلى المملكة المتحدة، وكان آخر ظهور علنى لـ كيت ميدلتون، في 14 يوليو، أي في اليوم التالي لإطلاق النار على ترامب، ولقد تلقت ترحيبا حارا عندما توجهت إلى المقصورة الملكية خلال حضورها بطولة ويمبلدون فى التنس.

وفي مارس الماضي، أعلنت ميدلتون عن إصابتها بمرض السرطان، وأنها تخضع منذ ذلك الحين للعلاج الكيميائى الوقائي، ولكن تم الكشف عن اهتمام كروكس بـ كيت ميدلتون، عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالى بتفتيش هاتفيه الخلويين وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

كما وجدت الشرطة الأمريكية أن كوركس بحث عن تواريخ اجتماع ترامب فى بتلر، بنسلفانيا، حيث قام فى النهاية بمحاولة اغتياله، وقال المحققون فى مؤتمر صحفى خاص، إنه كانت هناك عمليات بحث أيضًا عن مواعيد المؤتمر الوطنى الديمقراطي، كما عثروا على صور لـ بايدن وترامب فى ملفات كروكس.

وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالى خلال المؤتمر الصحفى، إن سجل بحث كروكس يشير إلى أنه كان لديه اهتمام قوى بالأشخاص المشهورين، وفى أعقاب محاولة اغتيال ترامب، كتب الملك تشارلز إلى الرئيس السابق فى رسالة سلمتها السفارة البريطانية فى واشنطن العاصمة.

فيما كان جهاز الخدمة السرية الأمريكى يواجه أسئلة جدية الليلة الماضية حول كيفية تمكن مسلح من الاقتراب بدرجة كافية لإطلاق النار على المرشح الرئاسي.