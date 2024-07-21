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البابا فرنسيس يشيد بالقوة الموحِدة للرياضة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بقدرة على التوحيد، قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية، الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، وجدّد دعوته إلى هدنة عالمية خلال الحدث.
وقال البابا للمصلّين في ساحة القديس بطرس "للرياضة قوة اجتماعية كبيرة، فهي قادرة على توحيد الناس من ثقافات مختلفة بطريقة سلمية".
وأضاف بابا الفاتيكان "آمل أن يكون هذا الحدث علامة على العالم الشامل الذي نريد أن نبنيه وأن يكون الرياضيون، بشهادتهم ، رسل سلام ونماذج فاعلة، خصوصا للشباب".
وتابع "بحسب التقاليد القديمة، تعد الألعاب الأولمبية مناسبة للتوصل إلى هدنة في الحروب، وإظهار رغبة صادقة في السلام".
وتنظم الألعاب الأولمبية هذا العام في الفترة الممتدة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، تليها الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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