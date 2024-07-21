تسجيل 22 ألف صاعقة خلال يوم واحد في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الفرنسية أنها سجلت 22 ألف صاعقة، اليوم الأحد، خلال العواصف العنيفة التي ضربت البلاد وأدت إلى فيضانات غزيرة.

وهذا العدد يجعل، اليوم الأحد، واحدًا من أكثر خمسة أيام عاصفة في عام 2024.

وشهدت مناطق في شرق فرنسا، ليل السبت الأحد، عواصف عنيفة أدت إلى فيضانات غزيرة وبخاصة في مقاطعة هوت مارن (شرق) حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة.

وفي بلدة "أنيفيل"، غمرت المياه الطرق و"جرفت قطعا من الطريق"، بحسب ريجين بام رئيسة المقاطعة التي زارت الموقع صباح اليوم الأحد.

وأضافت بام أن طرق هذه المقاطعة كانت غير سالكة الأحد "بسبب الأنقاض" خصوصا، مضيفة أن توقف هطول الأمطار سمح "بإخلاء الطرقات".

وأشارت رئيسة المقاطعة إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة خلال هذه المرحلة ونقل البعض إلى المستشفى بسبب "انخفاض حرارة الجسم".

وأعرب مجلس المقاطعة، على موقع فيسبوك، عن أسفه لكون "الأضرار جسيمة"، مشيراً بشكل خاص إلى قرية "بولونيا" حيث ارتفع منسوب المياه إلى "أكثر من متر" في الشوارع والمنازل "في غضون دقائق".

وفي هذه المنطقة التي تشهد عواصف منذ مساء السبت "سقطت أمطار أكثر بعشرة أضعاف خلال ساعة مقارنة بالعواصف العادية"، بحسب المحافظة.

وأشارت السلطات إلى أنه "نظراً لتشبع التربة بالمياه"، فإن أي موجة جديدة من الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى "ارتفاع سريع في منسوب المياه".