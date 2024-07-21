سلطنةُ عُمان: الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على اليمن تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت سلطنةُ عُمان، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على اليمن، معتبرة أنها تمثل تصعيدا جديدا للتوتر في المنطقة؛ من شأنها أن تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا وتعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات ويعوق تحقيق السلام المنشود لاسيما فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

ودعت وزارة الخارجية العُمانية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرّك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وأكّدت أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.