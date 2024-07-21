نتنياهو يلتقي بايدن في واشنطن.. الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن بعد غد الثلاثاء، قبل يوم من خطابه المرتقب أمام الكونجرس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - في بيان له، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن نتنياهو سيغادر إسرائيل صباح غد الإثنين، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفا من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية حقه.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو الجاري، وسط مخاوف من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية له.