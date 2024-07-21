استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح وبيت لاهيا

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا يعود لعائلة قعدان بجوار مسجد الصديقين شمال بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و983 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89 ألفا و727 آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا من بلدة كفر مالك شرق رام الله.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ياسين أحمد بعيرات (23 عاما)، بعد أن داهمت منزله في قرية كفر مالك، فيما احتجزت الشاب عبد الحميد راغب بعيرات في القرية ذاتها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت ريما وسنجل بمحافظة رام الله والبيرة، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مواجهات.

لبنان: إصابة عسكريين اثنين في استهداف دبابة إسرائيلية مركزا للجيش اللبناني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز للجيش اللبناني، عند أطراف بلدة علما الشعب.

وأوضحت الوكالة اللبنانية الرسمية أن دبابة إسرائيلية "ميركافا" استهدفت بقذيفة مركزا للجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب؛ ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه، مستهدفة أرضا مفتوحة في محلة المحافر في بلدة عيترون؛ ما أدى إلى اندلاع حريق، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى شن هجوم جوي بسرب من المسيرات استهدفت المقر المستحدث للقوات الإسرائيلية ‏في مستعمرة "حانيتا" وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‏قتيل جريح.