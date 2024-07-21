السعودية تعزز علاقاتها مع البرازيل وتشيلي في قطاعي الصناعة والتعدين

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد السعودية، ممثلة في وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية لجولة اقتصادية مهمة، بقيادة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الخليج 365 سيزور خلال جولته - المدن الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك ساوبولو، وبرازيليا، وريو دي جانيرو، وكذلك مدينة سانتياجو في تشيلي، حيث تتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، كما سيشارك الخليج 365 في اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، ولقاء الشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأغذية، والطيران، والقطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى.

وتتمتع البرازيل وتشيلي بثروة معدنية هائلة، وتربط البرازيل علاقات ثنائية راسخة مع المملكة تمتد لأكثر من 50 عامًا، حيث ترتكز روابطهما بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والأسمدة، فيما يتمتع الاقتصاد المتنوع للبرازيل، في قطاعات قوية خاصة في التعدين والزراعة والتصنيع والخدمات، والعديد من الفرص لتعزيز الروابط التجارية، حيث تمتلك المملكة استثمارات أجنبية مباشرة في البرازيل، بما في ذلك حصة حديثة بنسبة 10% في شركة Vale للمعادن الأساسية، من خلال شركة منارة للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة(PIF) وشركة معادن.

واستحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك" على 180 مليون سهم، في شركة BRF، البرازيلية الرائدة عالميًا في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7% وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال سعودي.