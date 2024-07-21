الصين: مصرع 25 شخصا إثر الفيضانات في مقاطعتي سيتشوان وشنشي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، مصرع 25 شخصا إثر الفيضانات في مقاطعتي سيتشوان وشنشي.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين أنه تم العثور على جثث 15 ضحية في حادث انهيار جسر طريق سريع بالمقاطعة.

كما عثر رجال الإنقاذ على 10 جثث، بينما يظل 29 آخرون في عداد المفقودين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لزيادة الحركة الجوية بين مطارات البلدين

أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات سيف محمد السويدي حرص الهيئة على توسيع خدمات النقل الجوي وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية للإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وإدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الأحد، لزيادة الحركة الجوية بين مطارات البلدين، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، وضمن جولة من المباحثات عقدت بين وفد الهيئة الإماراتية وإدارة الطيران المدني الصينية في العاصمة الصينية بكين؛ بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي.

وأوضح السويدي، الذي ترأس الخليج 365 الإماراتي، أن مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال المباحثات تسهم بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران.

وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 يوليو الجارى، ساهم بشكل فعال بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات، منوها بضرورة انعقاد مثل تلك المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.