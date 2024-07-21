وزير خارجية الأردني يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي، محادثات هاتفية أكد خلالها الوزيران الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وزيادة التعاون في مختلف المجالات.

كما بحث الوزيران جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد الخطير في المنطقة .

وهنأ الصفدي ،طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، لامي بتوليه مسؤولياته الجديدة، مؤكدا الحرص على العمل معاً للبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأكد الوزيران أهمية عملية التشاور بين الأردن وبريطانيا، واتفقا على إجراء محادثات مفصلة خلال لقاء سيعقدانه خلال الأيام الادمة.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يلتقى بايدن في واشنطن بعد غد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن بعد غد الثلاثاء، قبل يوم من خطابه المرتقب أمام الكونجرس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - في بيان له، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن نتنياهو سيغادر إسرائيل صباح غد الإثنين، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفا من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية حقه.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة التشيك والمجر في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو الجاري، وسط مخاوف من مذكرة اعتقال تعدها المحكمة الجنائية الدولية له.