وزير الخارجية الجزائري يبحث مع رئيس برلمان عموم إفريقيا سبل تعزيز العمل المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، مع رئيس برلمان عموم أفريقيا، فورتين تشارومبيرا، سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض جهود وأنشطة برلمان عموم أفريقيا الرامية إلى الإسهام في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وبحث السبل الكفيلة بتمكين هذه المؤسسة الهامة من الاضطلاع بالدور المنوط بها على أكمل وجه.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الجزائري أجرى أيضا لقاء ثنائيا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم، وجدد له تهانيه على إثر تعيينه أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي، منوها في ذات السياق بالخيار الصائب لتونس التي اقترحت لهذا المنصب دبلوماسيا محنكا يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية.

في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية الجزائري مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية الأفريقية AUDA-NEPAD، ناردوس بيكيلي توماس، أهم القضايا المرتبطة بالرهانات التنموية في القارة الأفريقية، وكذلك بحث السبل الكفيلة بتعزيز انخراط الجزائر وإسهامها، من موقعها كأحد البلدان الخمس المؤسسة لوكالة نيباد، في دعم الجهود الجماعية الرامية لتعزيز الاندماج والدفع بالتنمية في أفريقيا.