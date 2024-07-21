لبنان: إصابة عسكريين اثنين في استهداف دبابة إسرائيلية لمركز للجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز للجيش اللبناني، عند أطراف بلدة علما الشعب.

وأوضحت الوكالة اللبنانية الرسمية أن دبابة إسرائيلية "ميركافا" استهدفت بقذيفة مركزا للجيش اللبناني عند أطراف بلدة علما الشعب؛ ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه، مستهدفة أرضا مفتوحة في محلة المحافر في بلدة عيترون؛ ما أدى إلى اندلاع حريق، كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى شن هجوم جوي بسرب من المسيرات استهدفت المقر المستحدث للقوات الإسرائيلية ‏في مستعمرة "حانيتا" وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‏قتيل جريح.