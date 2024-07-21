شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: 23 يوليو ثورة ستظل نقطة فارقة فى التاريخ المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال العوضى، إن حلول ذكرى 23 يوليو المجيدة، تأتى ومصر قد حققت مصر العديد من الإنجازات فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية ما كان لها أن تتحقق دون معرفة وقراءة محددة للتحديات والمصاعب التى تواجه الدولة وتحيط بها فى الداخل والخارج، وبفضل التخطيط الاستراتيجى والمساندة المجتمعية لتلك الرؤية، ووضع مصر فى المسار الصحيح، واحتلال مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا، فضلا عن ما يتم على أرض الواقع من افتتاح المشروعات القومية بمختلف المحافظات لاستكمال الانجازات التى تحققت خلال توليه مقاليد الحكم، ولم تتحقق تلك الإنجازات خلال 30 عاما.

واضاف أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل نقطة فارقة فى التاريخ المعاصر لنضال الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وترسيخاً للدور الوطنى لقواتنا المسلحة الباسلة فى حماية الإرادة الشعبية لأمةٍ أبية تعتز بماضيها العريق وبحاضرها العظيم.

وتقدم رئيس لجنة الدفاع بخالص التهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات للقيادة السياسية الرشيدة، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصرى كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتابع قائلا " عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والأمان، وأعاد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة واستقرار".. وكل عام ووطننا بخير وأمن وأمان.