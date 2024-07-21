غارات إسرائيلية استهدفت الخيام ويارون ووسط عيتا الشعب وأطرافها

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارتَين متتاليتَين على بلدة الخيام، وغارتَين استهدفتا وسط عيتا الشعب وأطرافها لجهة بلدة رميش. كما تعرّضت بلدة يارون لغارة نفّذتها مسيّرة إسرائيليّة.

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