الجيش: إصابة عسكريَّين في علما الشعب بإطار الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 21/ 7/ 2024، في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

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