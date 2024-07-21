أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب، استهدفت المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‌‌‏21-7-2024، ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية". ‏

وكانت قد أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 21/ 7/ 2024، في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة".