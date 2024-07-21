المطران سويف ترأس قداسًا في النخلة- الكورة لمناسبة عيد القديس نهرا

ترأس راعي أبرشيّة طرابلس والكورة وتوابعهما للطّائفة المارونيّة المطران يوسف سويف، قدّاسًا احتفاليًّا في بلدة النخلة- الكورة، بعيد شفيعها القديس نهرا، بحضور رئيس بلديّة النخلة والحارة الخاصّة جمال الأيوبي، شيخ بلدة النّخلة الشّيخ هارون الأيوبي، مختار البلدة والحارة الخاصّة بسام حلال وحشد من المؤمنين.
وبعد قراءة الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عظةً شرح فيها سيرة القديس نهرا، مشدّدًا على أهميّة المحبّة والتّعاون.
وفي ختام القدّاس، أُقيمت مائدة محبّة، افتتحها الشّيخ هارون بصلاة خاصّة بطلب من المطران سويف، ترسيخًا للوحدة الوطنيّة والعيش المشترك.
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