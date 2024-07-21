مقتل عامل وإصابة آخريَن بانهيار منصة للتنقيب عن النفط في تركيا

أعلنت السلطات التركية، عن "انهيارت منصة حفر للتنقيب عن النفط في جنوب شرق تركيا ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة اثنين".

ووقع الحادث في موقع الحفر في جبل غابار في محافظة شرناق التي تسكنها غالبية كردية في أقصى جنوب شرق البلاد.

وقال المحافظ جودت أتاي الذي تفقد موقع الحادث، أن "مهندس لقي حتفه بعدما حوصر تحت الأنقاض".

وأضاف مكتب أتاي إن "عاملا آخر أُنقذ عقب الحادث ونُقل بمروحية إلى المستشفى فيما أصيب عامل ثالث بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "تحقيقا فتح في الحادث".

وبعد اكتشاف النفط في شرناق، بدأت عمليات الحفر التي تديرها شركة النفط التركية (تيركش بيتروليوم كوربوريشن) عام 2022.