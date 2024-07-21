أشار الأمين العام لحركة "النجباء" العراقيّة الشيخ أكرم الكعبي، إلى أنّ "ما أقدم عليه الصّهاينة وتحالفهم الأهوج باستهداف البنى التحتيّة في اليمن العزيز، بعد أن كثرت خسائر الصّهاينة وغاب عن مناطقهم الآمنة كلّ الأمان، وصاروا يتوقّعون الموت في كلّ لحظة، ما هو إلّا صفحة جديدة من صفحات جرائمهم وانكسارهم الّتي لن تُترك من غير ردّ وعقاب من قبل أحرار العالم ومحور المقاومة المجاهد؛ الّذي لم ولن يتخلّى عن فلسطين".
وأكّد في بيان، أنّ "وتيرة العمليّات الّتي تشنّها المقاومة الإسلاميّة في اليمن ولبنان والعراق خلال "طوفان الأقصى" ستتوسّع، لدعم إخواننا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة الأبطال، الّذين قارعوا ماكينة الصّهاينة المدعومة أميركيًّا، وجعلوها أضحوكة أمام أنظار العالم؛ حتّى اضطرّوا لارتكاب أبشع الجرائم بحقّ الأطفال والنّساء".
كانت هذه تفاصيل خبر "النجباء": جرائم الصهاينة لن تُترك دون رد ووتيرة عمليات المقاومة باليمن ولبنان والعراق ستتوسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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