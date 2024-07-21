شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتفاع معدلات تأييد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي إلى 60% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة جديدة عن ارتفاع نسبة من يؤيدون انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي.

وبحسب تقرير لـ ABC News فإن 60% من الديمقراطيين يؤيدون تنحي بايدن عن الترشح للرئاسة وعدم خوضها. تأييد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة الأمريكية وذكرت الدراسة أنه بعد أسبوع من محاولة اغتيال ترامب وعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ارتفعت معدلات تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب بين الأمريكيين.

بينما يريد غالبية الأمريكيين انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق، إذ ارتفع معدل تأييد ترامب إلى 40% بعد أحداث الأسبوع الماضي. أعلى معدل تأييد لترامب وذكرت الدراسة، أن هذا يعد أعلى معدل تأييد لترامب منذ أربع سنوات، موضحة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت هذه النسبة تحوم في نطاق منخفض إلى متوسط ​​30٪.

وبحسب الاستطلاع، فإن 60% ممن الديمقراطيين يؤكدون ضرورة انسحاب بايدن من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية.