الإسبان يواصلون التظاهر ضد السياحة المفرطة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت منظمة "سياحة أقل، حياة أكثر" إلى مظاهرة حاشدة في "بالما" عاصمة جزيرة مايوركا، مساء اليوم الأحد، احتجاجا على ملايين السياح الذين يأتون إلى الجزيرة الإسبانية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط كل صيف.

ومن المقرر أيضا تنظيم تظاهرات في جزر أخرى في أرخبيل جزر البليار، التي تجذب السياح من ألمانيا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص.

يظهر الملصق الدعائي لما يتوقع المنظمون أن تكون مظاهرة ضخمة، تمثل سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، صورة مركبة لطائرات ركاب وطائرات خاصة وسفن سياحية ويخوت فاخرة تدور جميعها حول الجزيرة مثل سرب من الذباب.

وكتبت عبارة "دعونا نغير المسار" باللغة الكتالونية أعلى الصورة المركبة، وكتبت بخط أصغرعبارة "ضعوا حدودا للسياحة".

يبلغ عدد سكان جزر البليار حوالي 1,2 مليون نسمة. وزار الجزر، العام الماضي، 18 مليون سائح، من بينهم 4,6 مليون من ألمانيا و3,4 مليون من المملكة المتحدة.

وأفادت تقارير للشرطة أن حوالي 10 آلاف شخص خرجوا إلى شوارع في بالما، قبل ثمانية أسابيع فقط، تحت شعار "لقد طفح الكيل"، و"مايوركا ليس للبيع".

وقال المنظمون إن 25 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات.

كانت هناك أيضا مظاهرات ضد تزايد السياحة المفرطة في مناطق سياحية إسبانية أخرى مثل برشلونة ومالقة، وكذلك في جزر الكناري.

ورغم أن صناعة السياحة ضرورية لمايوركا، حيث تمثل 45% من الناتج الاقتصادي للجزيرة، يشكو الكثير من الأشخاص من أن أقلية فقط هي التي تستفيد من هذه الصناعة في حين أن الغالبية العظمى تحصل على وظائف ذات أجر منخفض وتعاني من نقص المساكن والازدحام المروري والضوضاء والتلوث.