بايدن ينسحب وهاريس تدخل حلبة السباق الرئاسي

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

وقال بايدن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان على منصة «إكس»: «أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس الى حين انتهاء ولايتي». وأكد بايدن أنه يدعم نائبته كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة.

وأضاف بايدن في بيانه أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير 2025، لافتا إلى أنه سيتحدث إلى الأمه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأوضح بايدن في المنشور «لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي».

ويعني تنحي بايدن تمهيد الطريق أمام نائبته كاملا هاريس للترشح عن الحزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة، والتي أعرب بايدن عن دعمه لها لتخلفه كمرشحة للحزب الديمقراطي.