ودعت كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم، لإنهاء الصراعات في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر جهود السلام في اليمن، لتجنيب شعبه الشقيق المزيد من المعاناة، وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: نتابع بقلق التصعيد العسكري في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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