600 حقيبة إيوائية بمحلية البرقيق شمال السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 600 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية البرقيق بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.450 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في جمهورية السودان الشقيقة للعام 2024م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.