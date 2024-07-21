طعام «شعب» غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكلوا الحلزون وورق الشجر وأعلاف الحيوانات

آية صوليلا لـ«لوفد»: دموع أطفال نا أقسى من الجوع.. والأمراض تحاصرنا

إذا عطشنا نعصر الصخر ونأكل التراب إن جعنا.. ولا نرحل، وبالدم الزكى لا نبخل هنا لنا ماضٍ وحاضر ومستقبل كأننا عشرون مستحيل هذا ما كتبه توفيق زيادة وكأنه جاء من الماضى ليسطر واقع غزة المؤلم، لم يكن وحده الذى وصف صبر هؤلاء المثابرين.

لينضم سميح القاسم حينما قال ربما أبحث، فى روث المواشى، عن حبوب ربما أخمد عريانا، وجائع يا عدو الشمس لكن لن أساوم وإلى آخر نبض فى عروقى سأقاوم.

هذا هو حال شعب غزة الذى يعيد للأذهان حصار الكفار لشِعب أبى طالب، ولكن جاء الزمن بأناس لم يرتقوا إلى الإنسانية فحتى الكفار قالوا « أنأكل وبنى هاشم جوعى ؟!» فدفعوا ٢ مليون محاصر بينهم 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء لتناول الأطعمة غير المألوفة لهم وأطفالهم

يتهافت شعب غزة على أرغفة الخبز الحاف المغموسة بالصبر على الابتلاء، كما لو أنها تتهافت على أشهى أنواع اللحم وسط تهافت الكلاب المسعورة، وسط كومة قمامة يقف الأطفال باحثين عن بقايا الطماطم والبطاطس والخضار الهالك بعد تدافع عربات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب المكلوم.

حكايات كثيرة بين منشور وآخر على مواقع التواصل الاجتماعى تطالعها يومياً، تكاد لا تصدق تلك الحواديت المبالغ فيها من هول ما وصلوا إليها, تتساءل هل يعقل أن يأكل أحد لحم حمير عن طيب خاطر، هل نصدق أن أحدهم أكل ورق الشجر وحشى ورق التوت راضياً!، كيف لأم أن تطعم ابنها خبزاً أصابه العفن، هل بالفعل ما نراه فى الفيديوهات بطهى الحلزون.

تلك المأساة لا ترصدها منشورات فيسبوك وتويتر وحدهم بل فيديوهات نقلتها وكالات الأنباء الكبرى لتوثق جرائم الاحتلال الصهيونى بحق غزة بعد حرب تجويع استمرت ما يقرب من الـ٣٠٠ يوم إلا قليلاً.

تحكى آيه صوليلا لـ«الخليج 365» عن حقيقة تلك الأكلات غير المعتادة أن كل ما يتداول من غرابة عن الأطعمة التى اضطر المحاصرين لتناولها حقيقية مضيفة «باستثناء الحمير لم أشاهد ذلك».

وتضيف «قمنا بطهى العنب والرمان النى أيضاً، تأتى الأفكار دوماً من الأشياء المتوافرة، ونتناقل التجارب فيما بيننا».

والأصعب من ذلك هو رحلة إقناع الأطفال بتناول هذه الأكلات يكون الدموع هى رده الفعل المعتادة والحلقة الأصعب، كما أشارت إلى الأمراض التى تحدث نتيجة هذا الطعام وخاصة النزلات المعوية فى ظل غياب المناعة.

وكان قد انتشر منشور لها تحاول إقناع ابنها بتناول الزعتر بالعجين، ويعبر عن رفضه ويتمنى أكل الكيك أو أى شىء آخر لكن دون جدوى فلا سبيل لذلك.

ويؤكد الصحفى الفلسطينى محمد دالو لـ«الخليج 365» ما جاء بالفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى ندرة الطعام الطبيعى واضطرار سكان القطاع المحاصرين بتناول طعام غير آدمى والمعلبات المليئة بالمواد الحافظة ذات الأبعاد الصحية الخطيرة.

بينما نفى الصحفى الفلسطينى ما تداول عن ذبح الحمير، وأوضح أن النساء تلجأ لتقليل كميات الأكل المطهو حتى لا يفسد نتيجة عدم وجود مبردات وتضطر أحياناً إلى الخبز مرتين فى اليوم خوفاً من تلك الأزمة، فضلاً عن شرب الماء ساخناً نظراً لارتفاع تكاليف المياه المبردة.

لم يكن الأمر مقتصراً على الطعام الذى لم يعد متوافراً بشكل كافٍ بسبب حصار المعابر وعدم كفاية الأسواق لسد حاجات الآلاف من الجوعى بل الماء أيضاً فتحكى أحدهن عن أزمة المياه «تقف دوراً طويلاً عشان تعبى مية حلوة، فى وقت الظهر والشمس حامية والجو نار !! وتخيل بعد ما تعبى المية وتاخدها لأطفالك العطشانين فى البيت، يحكولك: ليش هيك طعم المية مش زاكى»؟!!

وتتابع «وتخيل بعد كم يوم تخلص المية الحلوة، وما تلاقى حد يعبيلك تضطر تشرب أطفالك مياه غير صالحة للشرب»..

وهنا أيضاً حكاية آكلى ورق التوت ذلك الرجل الذى يقف بين المنازل المقصوفة ليقطف مع أبنائه أوراق التوت فى محاولة بائسة لسد جوع أطفاله الثمانية رغم خطورة ذلك عليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلى واستهدافه المدنيين، حيث قال أخذت أولادى لأننى مضطر لذلك، فلدى إصبع مُركب وآخر متضرر، لو كنت قادراً لما جعلتهم يتسلقون الشجر فى هذه الظروف» بحسب ما نقلت بى بى سي.

وتحاول الأم تخفيف حدة طعم ورق التوت عن طريق حشوه بالأرز الذى حصلوا عليه من المساعدات، إضافة إلى التوابل، لتذكرهم بأكلات شعبية مشابهة حُرموا منها بسبب الحرب، مثل الملفوف وورق العنب.

ويضيف هنا أحد نازحى شمال القطاع إلى جنوبه، إن سكان الشمال يتناولون وجبة واحدة مكونة «من رغيف واحد من علف الحيوانات فقط، لأن المواد الغذائية نفدت تماماً من الشمال.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام العالمية رحلة البحث عن طعام فى بقايا أكل المستشفيات الذى يتبقى من موظفى المستشفى ويتابع أنهم يقولوا بإعادة طهيها لأطفالهم سواء كان الطعام أرزاً أو عدساً.

وكتبت آمنة صلاح: تخيلوا الناس شمال غزة نفسها نشوف حبه بندورة تخيل كده إنك عايش بدون طعام ولا حتى مياه صالحه للشرب ولا حتى كهرباء ولا اى مقومات الحياة شمال غزة يموت ع البطىء أمنياتنا صارت بس حبة طماطم و بطاطا وخيار سبحان الله.

ويبدو أن أعلاف الحيوانات كطعام انتشر بين سكان القطاع حيث مدرب اللياقة البدنية الذى تبدل حاله ماهر سليم يحكى «اضطريت أطبخ علف الحيوانات لأبنائي».

ويجلس مروان عويضة (53 عاماً) لإطعام صغاره فى بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة من أوراق نبات الصبار الشوكي.

يقشر الفلسطينى الصبار من الشوك الخارجى داخل منزله، ثم يطعمه لأطفاله فى محاولة يائسة لإسكاتهم عن طلب الطعام الذى أصبح بعيد المنال.

وعن الرضع الذى لم يتوافر لهم الحليب تقوم الأمهات بخلط الخبز الجاف بالماء الدافئ بفعل حرارة الجو لإطعام الصغار الذى تأبى تناوله لمرارة طعمه فى حقهم فيصابوا بنوبة بكاء على حالهم وحال آبائهم وأمهاتهم.