روسيا ولبنان يناقشان الوضع في غزة وجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

التقى مبعوث وزارة الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، اليوم الأحد في بيروت، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة الوضع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقالت السفارة الروسية في لبنان ، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، إن المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي وصل إلى لبنان في إطار جولته الإقليمية والتقى بمسؤولين لبنانيين لمناقشة تطورات الوضع حول قطاع غزة وعلى طول الخط الأزرق (الحدود اللبنانية - الإسرائيلية) ، كما ناقش الجانبان قضايا الأجندة الداخلية للبنان مع التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية وأزمة اللاجئين السوريين.

كما عقد الدبلوماسي الروسي مشاورات في وزارة الخارجية اللبنانية والتقى بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وفي سياق التعاون الثنائي، تم إيلاء اهتمام خاص للفعالية التي تهدف إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبيروت، بحسب السفارة الروسية.