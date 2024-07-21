بايدن: سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.

ويأتي تنحي بايدن بعد ضغوط قوية مارسها اعضاء حزبه من اجل ثنيه عن الترشح لفترة ولاية ثانية عقب العديد من الاخفاقات التي وقع فيها منذ ان ظهر وجها لوجه امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام الامريكية، فور اعلان قرار تنحيه، قال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.بايدن يقرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

وسيكون على الحزب الديمقراطي اختيار مرشحا آخر خلال الوقت المحدود المتبقي على السباق، وسط ترجيحات بأن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس على رأس قائمة المرشحين المحتملين.