بعد قصف الحديدة - جماعة الحوثي تتوعد إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد جماعة الحوثي،مساء اليوم السبت 20 تموز 2024، أن الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة غرب اليمن لن يزيدها إلا "إصرارا وثباتا" في مساندة قطاع غزة ، وتوعدت بعمليات "تقض مضاجع" تل أبيب ردا على الهجوم.

وقال متحدث جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن، الذي استهدف منشآت مدنية بينها خزانات النفط (بميناء الحديدة) ومحطة الكهرباء في الحديدة، يأتي بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة".

وأضاف: "هو حلم لن يتحقق له، وما نؤكد عليه أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة".

بدوره، توعد عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي بعمليات "تقض مضاجع إسرائيل ردا على غارات الحديدة".

وقال الحوثي، عبر منصة إكس: "المعركة مع الكيان المؤقت إسرائيل مستمرة بإسناد الشعب اليمني، لمعركة شرف الأمة وقضيتها المركزية في غزة فلسطين".

وأضاف: "ما قام به الكيان هو عدوان عدو إرهابي، والقصف جريمة تضاف إلى سلم جرائمه الهمجية".

وتابع: "الجريمة هذه لن تثنينا عن مواصلة الإسناد لغزة وفلسطين، بل سيكون هناك عمليات تقض مضاجع الكيان المؤقت"، دون أن يقدم توضيحات بشأن طبيعة هذه العمليات.

وبوقت سابق السبت، أعلنت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، سقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة، دون ذكر عددهم.

وأضافت القناة أن الغارات "استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة، إضافة إلى محطة كهرباء المحافظة".

وعرضت القناة صورا تظهر انفجارات هائلة واشتعال النيران جراء هذه الغارات.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسميا، شن هجمات على أهداف في الحديدة باليمن بدعوى أنها تابعة لجماعة الحوثي.

وهذا أول رد إسرائيلي مباشر على هجمات الحوثيين في الفترة الأخيرة.

المصدر : وكالات