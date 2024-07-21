بالفيديو: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة الحديدة غرب اليمن

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل وجرح عدد من الأشخاص مساء اليوم السبت 20 تموز 2024 ، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة الحديدة غرب اليمن، ما أدى إلى وقوع انفجارات وحرائق في المنطقة المستهدفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي "شنت طائرات حربية غارات استهدفت أهدافا لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة ميناء الحديدة باليمن. لقد جاءت الغارات ردا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه".

وأورد إعلام تابع للحوثيين نقلا عن مصدر رسمي، لم يسمه، أن سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وبحسب تقارير، فإن 8 مقاتلات "إف 35" و5 مقاتلات "إف 16" شاركت في الهجوم، فيما شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا في الهجوم من خلال إعادة التزود الجوي للطائرات الإسرائيلية بالوقود.

وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية عقب هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون فجر أمس، الجمعة. وأسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين، فيما جاء عن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو رصد المسيرة التي استهدفت تل أبيب، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، بأن الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي عقد بشكل استثنائي ظهر اليوم، السبت، للمصادقة على الهجوم في اليمن؛ وشددت على أن القرار بتنفيذ الهجوم لم يتخذه الكابينيت بالإجماع، في ظل المعارضة التي أبداها بعض الوزراء للضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على مواقع في اليمن.

المصدر : وكالات