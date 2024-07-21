أحدها مأهول بالسكان.. انهيار أجزاء من 4 منازل في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من 4 منازل قديمة، أحدها مأهول بالسكان، بمنطقتي محرم بك والورديان بأحياء وسط وغرب الإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار أجزاء من منازل قديمة بشارع الكواشي متفرع من شارع عرفان بمنطقة محرم بك.

انتقل مسئولي الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من المنزلين رقمي 6 و8، بناء قديم، خاليين من السكان، دون أي خسائر أو أضرار.

وتسبب الانهيار في سقوط سلم منزل ثالث مجاور لهما مأهول بالسكان رقم 10 بذات الشارع، ويضم طابق أرضي وطابقين علويين، فيما أجلى حي وسط سكان المنزل حفاظًا على حياتهم.

وفي سياق متصل، تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من شرفة منزل بشارع عدي بمنطقة الورديان، وجرى إزالة الأجزاء المعلقة الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.

تحرر المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.