مسؤول ديمقراطي: أعضاء الحزب قد يدعمون ترشح هاريس بعد تأييد بايدن لذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول ديمقراطي كبير، اليوم الأحد، إنه مع إعلان بايدن تأييده ترشيح نائبته كاميلا هاريس، يعتقد أن كثيرين في الحزب سيدعمون ذلك.

وأشار المسؤول في الحزب الديمقراطي إلى أن الديمقراطيين يمكنهم "استغلال هذه اللحظة للجمع بين الحزب وإعادة التناقض إلى دونالد ترامب".

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إنه سيدعم نائبته كاميلا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

وعلّق الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأحد، على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن "أسوأ رئيس منفرد حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة".

وبينما لا يزال من غير الواضح من سيكون المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، يرى ترامب أن هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ستكون أسهل بكثير من هزيمة بايدن.

وقبل وقت قليل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مكتوب، انسحابه من السباق الرئاسي، قائلا إنه سيتفرغ لمهامه الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.