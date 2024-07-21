"بسبب خناقة أم قرموطي وجيرانها".. 3 قرارات من النيابة في "جريمة فرح عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة عين شمس الجزئية بالقاهرة، دفن جثمان "كريم الغوصي" الذي قُتل رميًا بالرصاص على يد جيرانه، عقب توقيع الكشف الطب الشرعي عليه، لتحديد ملابسات الجريمة وكيفية حدوثها والوقوف على أسبابها واستخراج تصريح الدفن.

بدورها طالبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لحقيقتها وتحديد دور كلا من "عطية أ. ع" و"أحمد م. ض" و "يوسف. م. ض" و "محمد أ" وشهرته "كزارة" و"محمد. ع" وشهرته " البو" في الواقعة تحديدًا.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالانتقال إلى محل الجريمة وذلك لبيان عما إذا كان هناك ثمة كاميرات مراقبة رصدت حدوث الواقعة من عدمه وفي تلك الحالة تفريغ محتواها ثم عرضها على جهات التحقيق.

بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى هليوبوليس العام، باستقبالهم "كريم" مُصاب بطلق ناري جثة هامدة ـ

إذ تبين من تحريات المباحث الأولية أنه قبل يوم الواقعة دارت مناكفة بين والدة وشقيقة "كريم" وجارتهما "أم قرموطي" خلال تواجدهن في عقد قران أحد جيرانهم، انتهى الأمر بتعدي كل طرف على الآخر قبل أن يتدخل الأهالي لفض الشجار بينهما.

مساء اليوم التالي، تواصل جيران "كريم" وطلبوا منه عقد جلسة تراضي -صلح- مع جيرانه "أحمد ومحمد"، وقبل أن يعاتب الأول جيرانه دارت بينهم مشادة على إثرها انهالوا عليه ضربًا بسلاح ناري خرطوش استقرت في الوجه، على إثرها فارق حياته قبل إسعافه.

حُرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 13227 لسنة 2024، جنح عين شمس، وتولت النيابة التحقيق