بمعدل نمو 96%.. البنك التجاري الدولي يربح 27.5 مليار جنيه في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB زيادة صافي أرباحه بنسبة 96% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو27.55 مليار جنيه مقارنة بنحو 14.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك حول النصف الأول من 2024 المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم، أن البنك سدد ضرائب على الدخل للخزانة العامة للدولة بنحو 10.85 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.

ويبلغ رأس مال بنكCIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر- المصدر والمدفوع نحو 30.431 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ويقدم البنك التجارى الدولى – مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 194 فرعا و 15 وحدة مصرفية، ويوظف أكثرمن 8 آلاف موظف حتى تاريخ الميزانية.

وسجل صافي الدخل على العائد ارتفاعا بنحو 73.8% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 41.54 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.89 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق القوائم المالية للبنك.

فيما أظهرت نتائج البنك ارتفاع معدل نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 33.5% خلال أول 6 أشهر من العام لجاري مسجلا نحو 3.41 مليار جنيه من نحو 2.55 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وزاد إجمالي رصيد ودائع العملاء بالبنك بنسبة 27.14% ليصل إلى نحو 861.72 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من نحو 677.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

فيما ارتفع إجمالي رصيد محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 21.7% ليصل إلى نحو 286.16 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من نحو 234.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ويوجد لدي البنك استثمارات في شركات تابعة وهو البنك التجاري الدوليCIB كينيا بنسبة 100% وشركة دمياط للشحن بنسبة 49.95% وكذلك شركة التجاري الدولي للتمويل بنسبة 99.96% وشركة التجاري الدولي أفريقيا القابضة بنسبة 100%.