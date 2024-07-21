رئيس مجلس النواب الأميركي: على بايدن أن يستقيل فورًا

شدّد رئيس مجلس النّواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (Mike Johnson)، بعدما أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ انسحابه من السّباق الرّئاسي، على أنّه "إذا كان بايدن غير مؤهّل للترشّح للرّئاسة، فهو غير مؤهّل لكي يكون رئيسًا. عليه أن يستقيل فورًا".

وكان قد أشار بايدن، في بيان لمواطني الولايات المتّحدة الأميركيّة، إلى أنّ "على مدى السّنوات الثّلاث والنصف الماضية، أحرزنا تقدّمًا كبيرًا كأمّة. واليوم تحظى أميركا بأقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخيّة في إعادة بناء أمّتنا، في خفض تكاليف الأدوية لكبار السن، وفي توسيع نطاق الرعاية الصحيّة بأسعار معقولة لعدد قياسي من الأميركيّين".

ولفت إلى "أنّنا قدّمنا الرّعاية اللّازمة لمليون من المحاربين القدامى الّذين تعرّضوا للمواد السّامة"، مبيّنًا أنّه "تمّ إقرار أوّل قانون للسّلامة من الأسلحة منذ 30 عامًا. عُيّنت أوّل امرأة أميركيّة من أصل أفريقي في المحكمة العليا، وقد أصدر أهمّ قانون مناخي في تاريخ العالم. ولم تكن أميركا في وضع يتيح لها القيادة أكثر ممّا هي عليه اليوم".

وشدّد بايدن على أنّه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السّعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنّه من مصلحة حزبي وبلدي أن أنسحب، وأركّز فقط على أداء مهامي كرئيس للفترة المتبقّية من ولايتي".