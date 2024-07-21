الخارجية الايرانية: كلما اشتدت جرائم الصهاينة سيزداد الراي العام استنكارا لكيان الفصل العنصري اسرائيل

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الى أنه "كلما اشتدت جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين، لا شك ستزداد الشعوب في انحاء العالم، دعما لهذا الشعب، كما سيزداد الراي العام استنكارا لكيان الفصل العنصري اسرائيل".

وفي وقت سابق، اكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، أن " إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في المنطقة ولديهما مسؤوليات لتعزيز الأمن فيها"، مشيرا الى ان "ما يحدث في غزة جريمة حرب ويجب أن نقف ضد الإبادة الجماعية هناك".

ورأى باقري ان "على الدول الإسلامية استخدام طاقاتها لوقف الجرائم الصهيونية في غزة، والإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط"، معتبرا ان "الصهاينة بسبب فشلهم في غزة يمكن أن يرتكبوا خطأ آخر وأن يوسعوا نطاق اعتدائهم، وعلى الأميركيين أن يوقفوا دعم إسرائيل بالأسلحة".