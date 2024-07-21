أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعمه لنائبته كامالا هاريس، لافتاً في تصريح الى أنني "قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي، وكان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس، وكان هذا أفضل قرار اتخذته"، مشيرا إلى "أنّني أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا هذا العام"، مضيفاً "أيها الديمقراطيون – حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب. هيا بنا نقوم بذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أعلن دعم ترشح نائبته كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية: "حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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