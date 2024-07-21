بوتين هنأ الأسد: روسيا ستواصل دعم سوريا بسعيها للدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها

أشار الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، في رسالة إلى نظيره السّوري ​بشار الأسد​، بمناسبة الذّكرى 80 للعلاقات الدّبلوماسيّة بين البلدين، إلى أنّ "على مدى العقود الماضية، اكتسبت موسكو ودمشق خبرةً واسعةً في التّعاون الثّنائي في مجموعة واسعة من المجالات. ومن خلال الجهود المشتركة، تمّ تحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة قوى الإرهاب الدّولي على الأراضي السّوريّة".

وأكّد أنّ "​روسيا​ ستواصل دعم ​الحكومة السورية​ دائمًا في سعيها إلى الدّفاع عن سيادة الدّولة ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان الأمن القومي والاستقرار السّياسي الدّاخلي"، مشدّدًا على أنّ "مواصلة تطوير مجمع العلاقات الرّوسيّة السّوريّة برمّته، يلبّي تمامًا مصالح شعبَينا، ويتماشى مع تعزيز السّلام والاستقرار على المستويَين الإقليمي والدّولي".