علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024"، قائلةً "بايدن قال إنه سيغادر السباق الرئاسي لكنه لم يوضح إلى أين بالضبط".
ودعت زاخاروفا إلى "إجراء تحقيق في تواطؤ وسائل الإعلام والسياسيين الأميركيين الذين أخفوا الوضع الحقيقي بشأن صحته العقلية"، لافتةً الى أن "الخطوة التالية بعد إعلان بايدن المكتوب بشأن الانسحاب من السباق الانتخابي، يجب أن يكون التحقيق في مؤامرة وسائل الإعلام الأميركية والدوائر السياسية التي أخفت الوضع الحقيقي لحالته العقلية، والتلاعب بالرأي العام واللعب مع حزب سياسي واحد".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في تشرين الثاني، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية علقت على انسحاب بايدن: "قال إنه سيغادر السباق الرئاسي لكنه لم يوضح إلى أين بالضبط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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