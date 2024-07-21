إسرائيليون يغلقون مطار تل أبيب لمنع نتنياهو من السفر إلى واشنطن

الشارقة - اميمة ياسر -

تظاهر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في مطار تل أبيب، احتجاجا على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، مطالبين بإتمام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وانتشر عدد كبير من أهالى الأسرى في المطار وأغلقوا الطرق المؤدية إلى الصالة الرئيسية.

ووصف عدد من الأهالي سفر نتنياهو إلى واشنطن بـ"الهروب"، الأمر الذي دعا الشرطة بالدفع بتعزيزات وبسيارة المياه العادمة إلى المطار بالتزامن مع دعوات التظاهر، وفقا للإذاعة العبرية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو سيغادر صباح غد الإثنين إلى الولايات المتحدة، وأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن نتنياهو يعرقل الجهود الرامية للتوصل لصفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية، من أجل البقاء في السلطة والاحتفاظ بدعم اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.