مصدر رفيع المستوى يحسم الجدل حول وجود اتفاقات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مصدر رفيع المستوى، صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا.

ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال المصدر إن مصر "أكدت ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعاده تشغيله مرة أخرى."

وأضاف المصدر رفيع المستوى: "كل تلك الادعاءات بشأن محور فيلادلفيا تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة، ومصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا."