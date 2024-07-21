رسميا.. بايدن ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويأتي قرار جو بايدن بعد ضغوط تعرض لها من قبل الديمقراطيين منذ أواخر يونيو على خلفية أداءه الكارثي في مناظرة جمعته بخصمه الجمهوري دونالد ترامب.

وأعرب بايدن، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن فخره بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، لافتا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات التاريخية في إعادة بناء الأمة وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الديمقراطية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قراره جاء في مصلحة حزبه والبلد، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.

كما أعرب جو بايدن عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا على إعادة انتخابه، وقدم شكره الخاص لنائبة الرئيس كامالا هاريس على شراكتها الاستثنائية في العمل.

واختتم بايدن بيانه بالقول: "لا يوجد شيء لا تستطيع أمريكا فعله عندما نعمل معًا. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية."

وسيكون على الحزب الديمقراطي اختيار مرشحا آخر خلال الوقت المحدود المتبقي على السباق، وسط ترجيحات بأن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس على رأس قائمة المرشحين المحتملين.