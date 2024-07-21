ماذا قال ترامب عن انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، اليوم الأحد.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب إن المرشح الديمقراطي جو بايدن " أسوأ رئيس منفرد حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي الوقت الذي لا يزال فيه من غير الواضح من سيكون المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، يرى ترامب أن هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس ستكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب مكتوب، انسحابه من السباق الرئاسي، قائلا إنه سيتفرغ لمهامه الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.