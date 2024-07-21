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حاثا على هزيمة ترامب.. بايدن يدعم كمالا هاريس لخوض الانتخابات الأمريكية

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دعمه الكامل وتأييده بأن تخوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.
وأضاف بايدن على صفحته الرسمية في "إكس": "أيها الديمقراطيون – حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب. هيا بنا نقوم بذلك".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية


وكان بايدن قرر عدم قبول الترشح وعلق قائلًا: أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".
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