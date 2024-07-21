شكرا لقرائتكم خبر عن حاثا على هزيمة ترامب.. بايدن يدعم كمالا هاريس لخوض الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دعمه الكامل وتأييده بأن تخوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.

وأضاف بايدن على صفحته الرسمية في "إكس": "أيها الديمقراطيون – حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب. هيا بنا نقوم بذلك". الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وكان بايدن قرر عدم قبول الترشح وعلق قائلًا: أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".