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أول رد فعل لترامب على انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بأول تعليق بعد إعلان منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق.
وقال ترامب لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية إنه يعتقد أن هزيمة كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة في وقت سابق اليوم.
وقال مراسل من الشبكة، على منصة إكس، إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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