الحوثي يحول الحديدة إلى مزرعة ألغام بحرية

كميات كبيرة
وأكد المصدر كشف قيادي حوثي في مطلع العام 2023 بوصول كميات كبيرة من الالغام البحرية الجديدة إلى الحديدة، وتم تفريغها قبل نقلها للزراعة في مستودعات طبية بالحديدة، وتم تكليف فرق بحرية للمهمة بوجود المشرفين.
وتابع قائلا أن عمليات زراعة الألغام البحرية في الحديدة تتم بشكل عبثي وهمجي، وان العشوائية هي الركيزة الأساسية لزراعتها، ولا يوجد أي خرائط أو معلومات عن مواقع أو أماكن توزيعها.
زراعة الألغام
وأشار المصدر إلى أنه في حالة استمرار المجتمع الدولي بالتزامه الصمت والتغاضي فإن شرار الكارثة القادمة تصل للجميع، خاصة والحوثيين استفادوا خلال الفترات السابقة من الصمت الدولي، مما جعلهم يعلمون في تطوير ارهابهم بثقة، مع استمرار انتهاكات الحوثيين الإجرامية، وتهديداتهم للمرات البحرية الدولية من خلال عدة طرق مختلفة، بزراعة الألغام البحرية بشكل كبير وعشوائي في تهديد صريح لكل القرارات والاتفاقيات الدولية، ومواصلة لارتكاب أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
الألغام والحوثي:
تتزايد أرقام الضحايا من مصايد الألغام بشكل يومي.
قاموا بزراعة الآلاف من الألغام في ميناء الحديدة خلال الفترات السابقة.
هناك شبكة ألغام بحرية كبيرة تمتد لمسافات طويلة في عمق وامتداد البحر.
جهزوا قوارب وهمية بألغام بحرية للاستفادة منها عند الحاجة.
يقومون بزراعة الألغام البحرية بشكل كبير وعشوائي.
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