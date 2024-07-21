روسيا تصف إنسحاب بايدن بالهروب بعد إفتعال أزمات عالمية

ياسر رشاد - القاهرة - وصفت روسيا، اليوم الأحد، إنسحاب الرئيس الإمريكي جو بايدن من خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، بمثابة الهرب وذلك بعد إفتعال الأزمات في العالم.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن افتعل أزمات في جميع دول العالم والآن يهرب قبل الانتخابات.

تعليق الرئاسة الروسية على إنسحاب بايدن من الإنتخابات

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف خلال تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي الروسية، إن هناك ما يقرب من 4 أشهر على الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يحدث الكثير ولكن يجب أن نراقب ماذا سيحدث.

الخارجية الروسية تعلق علي إنسحاب بايدن من الإنتخابات الرئاسية

فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر مغادرة المارثون الانتخابي، لكنه لم يوضح إلى أين سيغادر بالضبط.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى إجراء تحقيق في تواطؤ وسائل الإعلام والسياسيين الأمريكيين، الذين أخفوا الوضع الحقيقي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالتحديد ما يخص صحته العقلية.

وأضافت زاخاروفا، أن الخطوة التالية بعد إعلان بايدن المكتوب بشأن الانسحاب من السباق الانتخابي، يجب أن يكون التحقيق في مؤامرة وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية التي أخفت الوضع الحقيقي لحالته العقلية، والتلاعب بالرأي العام واللعب لصالح حزب سياسي واحد.

يذكر أن هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعد قرار انسحابه من خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

ورشح جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد نائبته الحاليه كاميلا هاريس، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي السابق.

يذكر أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.