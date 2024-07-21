مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال رام الله مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال رام الله، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا، ودققت في هويات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم قبل أن تخلي سبيلهم.