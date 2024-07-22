ندّدت وزارة الخارجية التركية بـ"أكاذيب" و"قلة احترام" من جانب إسرائيل على خلفية اتّهامات أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن ضلوع تركيا في "توفير أسلحة وأموال" لحركة حماس.
ولفتت الخارجية، الى أن "وزير الخارجية الإسرائيلي يحاول التستر على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بسلسلة من الأكاذيب والافتراءات"، معتبرة ان "الدعاية الإسرائيلية القذرة والضغوط النفسية على بلادنا ورئيسنا لن يكون لها أي تأثير".
وذكّرت الوزارة بأن "نحو 40 ألف فلسطيني قتلوا بأيدي الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول".
وكان قد اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ"توفير أسلحة وأموال لحماس لقتل إسرائيليين".
وأعلن كاتس أن أجهزة أمنية إسرائيلية فكّكت "خلايا إرهابية" كانت تتلقى الأوامر من "مقر حماس في تركيا".
من جهتها اتّهمت الخارجية التركية "أعضاء حكومة نتانياهو" بأنهم "يسعون لإطلاق حرب إقليمية للبقاء في السلطة"، ودعت إلى "سوقهم أمام العدالة الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا ندّدت بـ"أكاذيب" إسرائيل على خلفية اتّهام كاتس أنقرة بتسليح "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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