"القاهرة الإخبارية": لا صحة للتسريبات الإسرائيلية بوجود اتفاقات أو تفاهمات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

كشف مصدر مصري رفيع لـ القاهرة الإخبارية"، أن "لا صحة للتسريبات الإسرائيلية بوجود اتفاقات أو تفاهمات مع "إسرائيل" بشأن محور فيلادلفيا".

وكانت قد نقلت صحيفة "معاريف" عن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك تأكيدها أنه "إذا انسحب الجيش من محوري نتساريم وفيلادلفيا فسنحل الحكومة".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى "مناقشات سرية جرت بين إسرائيل ومصر، بشأن الانسحاب من الحدود بين قطاع غزة ومصر".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولَين إسرائيليَّين ودبلوماسي غربي كبير، أن إسرائيل ومصر ناقشتا انسحاباً محتملاً للجنود الإسرائيليين من حدود غزة مع مصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

ومحور فيلادلفيا المعروف أيضاً باسم "محور صلاح الدين" هو شريط حدودي ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب "اتفاقية كامب ديفيد" الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.