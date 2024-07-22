الخارجية العمانية دانت الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن: تصعيد يعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات

أعربت ​وزارة الخارجية العمانية​ عن إدانة سلطنة عُمان "للاعتداءات العسكريّة الإسرائيليّة على الجمهوريّة اليمنيّة الشّقيقة، وهو ما يمثّل تصعيدًا جديدًا للتوتّر في المنطقة، من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدًا، ويعرقل جهود التّهدئة وإنهاء الصّراعات، وتحقيق السّلام المنشود وخاصّةً فيما يتّصل بالصّراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشّعب الفلسطيني".

وأهابت في بيان، ب​المجتمع الدولي​ "للوقوف عند مسؤوليّاته لحفظ الأمن والسّلم الإقليميَّين والدّوليَّين، والتّحرّك الحاسم لحماية المدنيّين وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة العاجلة ل​قطاع غزة​"، مؤكّدةً "أهميّة معالجة الأسباب الجذريّة والحقيقيّة للصّراع، والتّركيز على الحوار والتّفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الّذي يجب أن يسري على جميع الجهات، دون تمييز أو ازدواجيّة في المعايير".