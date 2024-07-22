الرئيس التونسي يتهم جهات بقطع الماء والكهرباء عن بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.

وأشار خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، «أن اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع».

وأوضح «أن التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تتهالك نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقف توزيع المياه في مناطق بعينها»، وأضاف البيان أن تونس عرفت سنوات عجاف، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق.

وتشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي الاجتماع، لفت سعيد إلى أن من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية.

وشدد على أن حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلا في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص، وأشار إلى أن الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء.